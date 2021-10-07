В Белом доме назвали позитивным шагом договоренности о повышении потолка госдолга США

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Договоренности между демократами и республиканцами в Сенате Конгресса США о повышении лимита заимствований страны являются позитивным шагом. Об этом сообщила в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге на борту самолета американского президента Джо Байдена, который отправился в штат Иллинойс.

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"Эта краткосрочная договоренность о повышении потолка госдолга является позитивным шагом вперед. Она дает нам передышку в свете катастрофического дефолта, который приближается из-за того, что сенатор [лидер республиканцев в верхней палате Конгресса США Митч] Макконнелл решил играть в политические игры с нашей экономикой", - сказала Жан-Пьер. Она отметила, что администрация США "поддерживает постоянный контакт" с помощниками лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера относительно соответствующей инициативы.

"Республиканцы не должны были подводить нас к угрозе дефолта, как они и сделали", - подчеркнула Жан-Пьер. Она отметила, что такое развитие событий может нанести ущерб американской экономике.

Шумер ранее заявил, что демократы и республиканцы в Сенате "достигли договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря". Макконнелл подтвердил это. По сведениям газеты Hill, указанная договоренность будет предполагать "повышение лимита заимствований на $480 млрд", что позволит покрывать расходы до 3 декабря. Как отмечает агентство Reuters, это будет означать повышение данного лимита примерно до $28,9 трлн.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США одобрила приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года, законопроект должен был затем рассмотреть Сенат. Однако американские СМИ прогнозировали, что там он не пройдет из-за противодействия республиканцев, которые до настоящего времени обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы президент США Джо Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее сообщила в письме американским законодателям, что ресурсы возглавляемого ею ведомства будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок государственного долга или же не приостановит действие лимита заимствований во избежание дефолта. Она призвала законодателей принять меры как можно скорее.