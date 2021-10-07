Модернизация Астраханского ГПЗ позволит увеличить выпуск топлива на 20%

АСТРАХАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Астраханский газоперерабатывающий завод будет модернизирован, расширение производственных мощностей позволит увеличить выпуск бензина и дизельного топлива примерно на 20%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора региона по итогам рабочей встречи главы Астраханской области Игоря Бабушкина с генеральным директором ООО "Газпром переработка" Айратом Ишмурзиным в рамках Х Юбилейного международного газового форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

"В ходе рабочей встречи речь шла о ремонтной программе Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) и обновления оборудования предприятия. В первую очередь это техническое перевооружение и реконструкция морально устаревших технологий, разработка решений по проектированию вновь строящихся производственных объектов, зданий, сооружений, технологических узлов и внедрение нового оборудования. Расширение производственных мощностей по переработке газового конденсата позволит увеличить выпуск товарной продукции в виде бензинов и дизельного топлива примерно на 20%", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрена модернизация всей водохозяйственной системы АГПЗ, применение современных методик очистки и обеззараживания воды и сточных вод, повторное использование очищенных сточных вод в системах производственного водоснабжения, уточнили в пресс-службе.

По данным ПАО "Газпром", в настоящее время ресурсы углеводородов Астраханского свода являются самыми крупными в европейской части России и составляют более 6 трлн куб. м газа и более 1 млрд тонн жидких углеводородов. Сырьевая база Астраханского свода включает четыре газоконденсатных месторождения.

Согласно оценкам экспертов ООО "Газпром ВНИИГАЗ", обоснованный уровень добычи на месторождениях Астраханского свода составляют порядка 50 млрд куб. м газа в год.

Основные направления деятельности ООО "Газпром добыча Астрахань" - поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья. Добыча газа и конденсата на левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%). Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд куб. м.