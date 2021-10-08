{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Интернет-магазины лидируют в РФ в категории покупки готового бизнеса в III квартале года

Рост спроса наблюдается в большинстве регионов, наиболее востребованным такой бизнес оказался в Астрахани, Новокузнецке и Рязани, отмечается в исследовании сервиса объявлений "Авито"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Интернет-магазины стали самыми популярными в категории покупки готового бизнеса в III квартале 2021 года. Об этом сообщается в аналитике сервиса объявлений "Авито".

"Среди объявлений о покупке готового бизнеса в III квартале 2021 года наибольший интерес предприниматели проявили к интернет-магазинам. Популярность предприятий в сфере онлайн-торговли в России повысилась на 27% за прошедший квартал и на 63% за год. Рост спроса наблюдается в большинстве регионов, по итогам отчетного периода наиболее востребованным такой бизнес оказался в Астрахани, Новокузнецке и Рязани - онлайн-компании в городах искали в 2,8 раза, 2,5 раза и 2,4 раза чаще соответственно", - говорится в аналитических материалах компании.

Бизнес в сфере услуг стал востребованнее на 12% по итогам квартала, а сельскохозяйственные предприятия стали популярнее на 6%. Чаще всего покупку компаний в сфере услуг рассматривали в Тольятти и Иркутске. В Тольятти спрос вырос на 54% по сравнению с прошлым кварталом, а в Иркутске их искали на 35% чаще. Всплеск интереса к сельскому хозяйству наблюдается в Самаре - спрос в городе подскочил в 4,3 раза. В Волгограде такие предприятия стали востребованнее в 2,5 раза, а в Астрахани - в 2,3 раза.

Предприниматели искали производственные организации на 4% чаще по сравнению с прошлым кварталом, при этом за год интерес к ним вырос на 21%. Самый яркий рост спроса на компании в сфере производства зафиксирован в Набережных Челнах - предприниматели искали такие предприятия на 70% чаще в III квартале этого года. Кроме того, заниматься производственным бизнесом собирались также в Волгограде (+44%), Уфе (+41%) и Краснодаре (+40%).

Спрос на торговые предприятия и компании общественного питания практически не изменился за квартал, при этом за год бизнес в сфере торговли стал востребованнее на 22%, а в сфере общественного питания - на 6%. В Самаре и Тольятти популярность торговых предприятий выросла на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, кроме того, самарцы на 37% чаще задумывались о приобретении бизнеса в сфере общественного питания. От самарских предпринимателей не отстают бизнесмены Воронежа и Калининграда - в этих городах спрос на компании общепита в III квартале по отношению к предыдущему вырос на 28% и 27% соответственно.

О покупке строительных компаний предприниматели задумывались на 5% реже по сравнению с предыдущим кварталом. Упал спрос в России и на бизнес в сфере развлечений, его искали на 12% реже, чем во II квартале. Однако в некоторых регионах наблюдается положительная динамика спроса. В III квартале строительные организации оказались в 4,3 раза более востребованными в Волгограде, в 3,8 раза - в Ульяновске, в 3,3 раза - в Кемерове. Развлекательный бизнес стал более привлекательным для предпринимателей из Казани (+68%), Омска (+63%) и Челябинска (+55%).

Рост спроса на готовый бизнес

"Несмотря на небольшое падение интереса к готовому бизнесу в предыдущем квартале, в III квартале покупатели вновь показывают желание стать владельцами своего дела - спрос в целом по России за квартал вырос на 6%, а за год - на 12%, - комментирует результаты аналитики руководитель категории "Товары для бизнеса" Виктор Соковнин. - Это свидетельствует о готовности предпринимателей активно участвовать в развитии рынка, а также о том, что бизнес продолжает восстанавливаться быстрыми темпами. На сегодняшний день на "Авито" представлено более 45 000 объявлений о продаже готового бизнеса как для опытных, так и для начинающих предпринимателей, поэтому любой желающий открыть свое дело сможет выбрать для себя подходящий вариант. При покупке готового бизнеса предприниматели чувствуют уверенность в площадке, и мы видим это по росту количества сделок: только по сравнению с предыдущим кварталом продажи готовых предприятий на "Авито" выросли на 12%, а с прошлого года - на 17%".

Самые продаваемые компании

По данным "Авито", количество объявлений о продаже готового бизнеса в России в III квартале выросло на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, а за год - на 32%. Чаще всего продавали интернет-магазины - их предлагали на 19% больше по сравнению со II кварталом 2021 года. Больше всего предложений появилось в Ульяновске - количество объявлений о продаже интернет-магазинов в городе увеличилось на 79%. В Челябинске их продавали на 69% чаще, в Барнауле - на 68%, а в Рязани - на 62%.

Второе место по росту количества предложений занимают сельскохозяйственные предприятия - их выставляли на продажу на 19% чаще по сравнению с предыдущим кварталом. В большинстве регионов также зафиксирован рост предложения. Заметнее всего количество объявлений выросло в Ульяновске, где сельхозпредприятия стали продавать в 4 раза чаще. В Ставрополе объявления размещали в 3,8 раза чаще, в Самаре и Сочи - в 2,4 раза.

На 11% увеличилось число объявлений о продаже организаций в сфере услуг, а производственные компании в III квартале продавцы размещали на 9% чаще. Выбор готовых предприятий в сфере услуг стал на 54% шире в Новокузнецке, а в Ижевске и Волгограде - на 45% и 44%. Производства активно предлагали к продаже во многих городах, число объявлений заметнее всего выросло в Астрахани - на 44%, в Рязани - на 42%, а в Тольятти и Новокузнецке - на 34% и 33%.

Количество объявлений о продаже предприятий общественного питания в целом по стране выросло на 22% за год, а по сравнению с предыдущим кварталом не изменилось. Однако в некоторых регионах наблюдается рост предложения и в сравнении со II кварталом. Так, в Калининграде число предложений по продаже компаний в сфере общественного питания выросло на 42%, а в Воронеже - на 18%.

В III квартале текущего года предприниматели не спешили избавляться от компаний в сфере торговли и развлечений - число объявлений о продаже подобного бизнеса снизилось на 4% и 7% соответственно. Строительные предприятия в III квартале на "Авито" размещали реже всего - в целом по стране предложение сократилось на 11%.

Средняя цена готовых предприятий

Самыми дорогими компаниями на Авито в России в III квартале стали сельхозпредприятия и производственные организации. Их средняя стоимость составила 4 300 000 рублей и 1 000 000 рублей соответственно. Сельхозкомпании подешевели на 4% за прошедший квартал, при этом за год их цена подскочила на 79%. Стоимость производственных организаций осталась на уровне II квартала этого года. В число самых дорогостоящих входят также предприятия общественного питания, средняя цена которых выросла на 6% за квартал и составила 830 000 рублей.

Предприятия в сфере развлечений подорожали на 20% за прошедший квартал, их продавали в среднем за 599 000 рублей. Компании из сферы услуг в среднем стоили 490 000 рублей - на 9% дороже, чем во II квартале 2021 года. Стать владельцем строительной организации в среднем можно было за 400 000 рублей, по итогам квартала такие компании стали дешевле на 11%. Торговые предприятия не изменились в цене с прошлого квартала, но стали дороже на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя стоимость торговой точки составила 400 000 рублей.

Наиболее бюджетным вариантом готового бизнеса оказались предприятия в сфере онлайн-торговли - стоимость интернет-магазинов составила в среднем 100 000 рублей. По сравнению со II кварталом этого года они стали дешевле на 18%.

Самые дорогие предприятия продавали в Санкт-Петербурге и Москве. Средняя цена компаний в городах составила 1 000 000 рублей и 950 000 рублей соответственно. Дешевле всего в III квартале оказались организации в Воронеже и Омске - в обоих городах готовый бизнес можно было купить в среднем за 300 000 рублей.

О компании

"Авито" - один из самых популярных сайтов объявлений в России, по версии сервиса SimilarWeb. Согласно сервису Mediascope, ежемесячная аудитория Авито старше 11 лет в апреле 2021 года составила 41,4 млн человек - больше четверти населения России. 76% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. На сайте размещено свыше 75 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют свыше 600 000 новых объявлений.

Теги
Россия
Рост экспорта пшеницы из Краснодарского края по итогам года составит до 15%
В 2021 году в регионе собрали рекордный урожай
Читать полностью