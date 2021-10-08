Рост экспорта пшеницы из Краснодарского края по итогам года составит до 15%

ТАСС, 8 октября. Объемы экспорта пшеницы из Краснодарского края по итогам года превысят прошлогодние показатели на 10-15%: аграрии региона в 2021 году получили больше урожая, сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей Коробка.

"То, что мы сегодня экспортируем больше - это действительно так. Примерно на 10-15% вырастет экспорт пшеницы по сравнению с 2020 годом", - сказал Коробка.

По его словам, делать прогнозы по абсолютным цифрам объемов экспорта пока рано, они будут известны ближе к концу года.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны, в 2021 году собрали рекордный урожай зерновых - 12,4 млн т, что на 1,28 млн т выше уровня 2019 года. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.