Отели Хайнаня в период национальных каникул привлекали гостей необычной кухней

САНЬЯ /Китай/, 8 октября. /ТАСС/. Гостиницы и отели провинции Хайнань в период национальных каникул по случаю Дня образования КНР привлекали гостей не только высоким уровнем сервиса, но и разнообразными деликатесами и необычной кухней. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

Как пишет издание, представители гостиничной индустрии - как небольшие гостевые дома, так и крупнейшие отели острова - старались привлечь туристов новыми блюдами и разнообразными тематическими мероприятиями.

Так, например, отель Atlantis Sanya организовал гастрономический фестиваль, на котором было представлено свыше 300 блюд и десятки видов алкогольной продукции. Кульминацией праздника стала презентация 100-килограммового тунца, которого разделали на публике и подали гостям мероприятия. Помимо гастрономического фестиваля Atlantis Sanya устроил для туристов ночное представление: ежедневно для гостей выступали акробаты, было организовано шоу фейерверков.

В этом году выходные дни в честь Дня образования КНР длились с 1 по 7 октября. Наряду с каникулами по случаю Нового года по лунному календарю первая неделя октября считается любимым временем китайцев для путешествий, в КНР его называют "золотой неделей". Как сообщило Министерство культуры и туризма Китая, в этом году за семь дней выходных жители КНР совершили 515 млн поездок внутри страны, доходы отрасли внутреннего туризма составили 389,061 млрд юаней (около $60,22 млрд).