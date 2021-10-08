Поступления НДФЛ в бюджет Москвы выросли на 23,4% с начала года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Москвы в январе-августе 2021 года составили 852,2 млрд рублей, что больше на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"НДФЛ - главная по величине статья доходов городского бюджета, на него приходится 45,4% в общем объеме налоговых доходов. За восемь месяцев текущего года поступления НДФЛ превысили не только уровень 2020 года, но и на 30% - показатели января-августа докризисного 2019 года. Это является подтверждением, что московским компаниям удалось во многом преодолеть кризис, сохранить штат, выплачивать зарплаты и премии работникам. Рост НДФЛ - еще одно свидетельство восстановления большинства отраслей московской экономики", - сказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В пресс-службе добавили, что в этом году увеличились поступления, перечисленные всеми видами налогоплательщиков НДФЛ.

Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, из общего объема поступлений НДФЛ 90% - 765,8 млрд рублей - приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами - организациями и ИП. Их объем вырос на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 28,8% к 2019 году. В том числе 160,3 млрд рублей - это НДФЛ, исчисленный с доходов, превышающих годовой доход в 5 млн рублей.

"Поступления от предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ (ИП, нотариусы, адвокаты, охранники и другие частнопрактикующие лица), а также налоги, которые граждане платят с доходов, полученных, например, от сдачи в аренду имущества, выигрыша в лотерею, на тотализаторе составили 8,6% или 73,1 млрд рублей. Эти поступления выросли на 37,7% по сравнению с январем-августом 2020 года и в 1,5 раза к аналогичному периоду 2019 года", - отметили в пресс-службе.