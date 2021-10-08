Два участка бывшей промзоны Верхние Котлы реорганизуют в Москве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в реорганизацию двух участков бывшей промышленной зоны "Верхние Котлы" в Москве превысит 3,5 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В рамках проекта "Индустриальные кварталы" будут реорганизованы два участка бывшей промзоны "Верхние котлы" общей площадью более 5 га. Реализация проекта позволит дать городу около тысячи новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в этот объект на юге Москвы - более 3,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит почти 310 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Реализация проекта на первом участке предусмотрена в течение четырех лет со дня заключения договора о КРТ, а на втором - в течение пяти лет.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в бывшей промышленной зоне в Нагорном районе инвесторы возведут около 60 тыс. кв. м недвижимости.

"На первом участке промзоны предусмотрено строительство 20 тыс. квадратных метров недвижимости: бассейна, физкультурно-оздоровительного комплекса и других спортивных объектов, часть территории займут кафе и рестораны. На втором участке разместятся современные высокотехнологичные предприятия площадью 30 тыс. квадратных метров, общественно-деловая застройка займет 10 тыс. кв.", - уточнил он.

Программа комплексного развития территорий бывших промышленных зон, которая реализуется в столице по поручению мэра Сергея Собянина, предусматривает редеволопмент почти двух тысяч гектаров, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития. Прогнозируемый объем инвестиций в реализацию программы - более семи триллионов рублей. Благодаря этому в Москве будет создано около 500 тыс. рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит приблизительно три триллиона рублей в виде налоговых поступлений.