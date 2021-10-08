Финрегулятор ФРГ потребовал от VTB Bank (Europe) принять меры по борьбе с отмыванием денег

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от VTB Bank (Europe) с 1 октября принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении финрегулятора.

"1 октября 2021 года BaFin поручило VTB Bank (Europe) SE внедрить соответствующий внутренний контроль и [принять] меры безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма", - отмечается в тексте. В нем указывается, что финрегулятор "также назначил специального уполномоченного, который немедленно приступит к контролю за выполнением этого приказа в учреждении".

Вместе с тем уточняется, что специальный уполномоченный должен предоставлять BaFin оперативную информацию о ходе реализации распоряжения. Кроме того, в управлении финансового надзора ФРГ подчеркнули, что приказ был издан на основании действующего законодательства Германии. "Данное распоряжение должно быть выполнено в установленные сроки", - констатируется в заявлении.

"Уведомление является окончательным и обязательным [к исполнению] с 1 октября 2021 года", - заключили в BaFin.

В конце декабря 2017 года группа ВТБ завершила реструктуризацию своих европейских подразделений, в результате чего VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) SA были объединены в новое юридическое лицо - VTB Bank (Europe) SE, работающее на основе единой банковской лицензии. Его головной офис расположен во Франкфурте-на-Майне. При этом VTB Bank (Europe) SE включает открытый в Вене филиал VTB Bank (Europe) SE. Более того, в состав VTB Bank (Europe) SE вошла розничная онлайн-платформа в Германии - VTB Direktbank.