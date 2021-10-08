Оператор проекта "Сахалини-2" отгрузил первую партию "зеленого" СПГ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Компания Sakhalin Energy, оператор проекта "Сахалин - 2", отгрузила первую партию углеродно-нейтрального СПГ в порту Пригородное. Он будет поставлен в адрес японской компании Toho Gas Company Limited, говорится в сообщении российской компании.

По словам главы компании Романа Дашкова, "первая партия российского экологичного СПГ дает уникальные возможности для долгосрочных прямых поставок газа с нейтральным выбросом углерода на внутренний рынок Азиатско-Тихоокеанского региона".

"Зеленый" СПГ будет доставлен в Японию танкером "Гранд Анива", зафрахтованным у "Совкомфлота" для круглогодичных поставок СПГ в АТР.

"Сахалин - 2" является первым в России заводом по производству сжиженного природного газа. Он запущен в 2009 году. Первые две технологические линии позволяют производить около 11,6 млн тонн СПГ в год. Оператор проекта - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.