Талибы назначили нового главу Нацбанка Афганистана

ТЕГЕРАН, 8 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило Шакира Джалали на должность главы Национального банка. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

По его словам, Джалали "имеет докторскую степень в области исламского банкинга".

Как информировало агентство Bakhtar, он уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.