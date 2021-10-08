Доход самозанятых Московской области превысил 73 млрд рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Совокупный доход самозанятых Московской области с начала введения специального налогового режима превысил 73 млрд рублей. Всего в регионе зарегистрировано более 270 тыс. предпринимателей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Мы видим существенный рост числа самозанятых в Подмосковье: если на конец 2020 года у нас было зарегистрировано 168 тысяч самозанятых, то на сегодняшний день в регионе уже более 270 тыс. предпринимателей ведут деятельность в этом статусе, а их совокупный доход превысил 73 млрд рублей с 2019 года", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Она рассказала, что самозанятые региона работают в различных сферах бизнеса - от производства продуктов питания до организации детских праздников. Средний чек на их товары или услуги в Подмосковье составляет 1 459 рублей.

В пресс-службе напомнили, что налог на доход самозанятых был введен в качестве эксперимента в 2019 году в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области, а с июля 2020 года - по всей стране. Получить статус самозанятого могут граждане, оказывающие услуги и продающие товары собственного производства. Налоговый режим позволяет комфортно вести бизнес, участвовать в программах господдержки, в том числе получать кредиты на льготных условиях и рекламировать свои услуги.