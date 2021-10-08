Уровень утилизации попутного нефтяного газа в Югре составляет 95,5%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) предприятиями топливно-энергетического комплекса, работающими на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), составляет 95,5%, что выше мирового уровня. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на дневном марафоне "Компас женского лидерства. Мягкая сила" по обсуждению наиболее актуальных тем, который проходит через 11 часовых поясов России и подводит итоги региональной недели III Евразийского женского форума.

ХМАО является основным нефтедобывающим регионом России, на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Югры.

"Уровень использования попутного нефтяного газа в Югре доведен до 95,5%. Это выше мирового стандарта. Мы считаем это крайне важным обстоятельством", - сказала губернатор Югры.

В регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.

Марафон объединит более 150 спикеров из различных субъектов РФ, проводится в гибридном формате. Гостями дневного марафона стали сенаторы, депутаты Госдумы, руководители регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина-лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".