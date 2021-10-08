Песков заявил, что разработка планов по созданию новых городов в Сибири требует времени

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на разработку конкретных планов по созданию новых городов в Сибири потребуется время.

"Концептуальная идея была озвучена [министром обороны РФ] Сергеем Кужугетовичем [Шойгу], и сам президент [России Владимир Путин] говорил о том, что Шойгу ему неоднократно более подробно об этом рассказывал. Но, конечно, подобные планы должны формулироваться очень комплексно, и, конечно, на это потребуется время", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, когда может быть представлена более детальная концепция новых городов в Сибири.

Ранее глава Минобороны предложил построить в этом регионе несколько крупных научно-промышленных центров. Шойгу уточнил, что речь идет о городах с населением 300-500 тыс., а лучше - до миллиона человек. Песков в конце августа говорил журналистам, что президенту эта идея импонирует, однако отмечал, что сама задумка амбициозная, поэтому ее нужно тщательно обговаривать и готовить.

"Шойгу продолжит эту работу по партийной линии", - добавил представитель Кремля.

На совместном заседании бюро высшего и генерального советов "Единой России" партия создала пять профильных комиссий, которые возглавили лидеры списка единороссов на состоявшихся в сентябре выборах в Госдуму. Шойгу было предложено возглавить комиссию по развитию Восточно-Сибирского региона.