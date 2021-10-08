Мосбиржа подала иск к НП РТС в целях получения данных СПБ биржи

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мосбиржа подала в Арбитражный суд Москвы иск к НП РТС в целях обязать ответчика заключить договор о предоставлении рыночных данных СПБ биржи. Определение о принятии искового заявления к производству размещено на сайте суда.

"НП РТС является дистрибьютором маркет-даты СПБ биржи и представляет ее на условиях публичной оферты, то есть обязуется заключить договор с любым желающим. Тем не менее, запросы Московской биржи уже длительное время остаются без ответа", - пояснили в пресс-службе торговой площадки.

"После безуспешных попыток получения маркет-даты со стороны НП РТС Московская биржа была вынуждена пойти на крайние меры и подать иск в суд. К сожалению, на сегодня мы не видим других возможностей для отстаивания своих прав и интересов участников российского биржевого рынка", - добавили в пресс-службе Мосбиржи.

Площадка производит торги разными классами активов, для чего получает рыночные данные с разных бирж.

"Анализ цен по всем инструментам необходим для корректной работы нашей риск-модели с целью дальнейшего определения параметров обеспечения участников торгов", - сказали на Мосбирже, отметив, что расчетный депозитарий СПБ биржи бесплатно получает все рыночные данные Московской биржи.