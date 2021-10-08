Мишустин ознакомился с работой АО "Авиаавтоматика" в Курске

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился в пятницу с работой АО "Авиаавтоматика" им. В. В. Тарасова" в Курске и отметил важность предприятия для импортозамещения.

Мишустин посетил цех, где происходит сборка электронной продукции военного и гражданского применения. Ему также показали участок поверхностного монтажа и рассказали о процессе изготовления плат. Премьер лично сел за прибор и ознакомился с процессом.

Мишустину рассказали, что продукция "Авиаавтоматики" поставляется известным российским авиа- и вертолетостроительным предприятиям, в частности, "МиГ", "Сухой", "Туполев", "Камов", а также компаниям в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Индии, Китае и других странах. Далее глава правительства прошел в зал, где представлена готовая продукция.

"Очень важно, что в это непростое время вы занимаетесь высокими технологиями", - сказал Мишустин. "Все это очень интересно и с точки зрения технологической, инвестиций, и с точки зрения импортозамещения. Это все - будущее", - заключил премьер.

АО "Авиаавтоматика" им. В. В. Тарасова" (до июня 2014 года - Курское ОАО "Прибор") выпускает авиационную технику военного и гражданского назначения. Кроме того, завод производит продукцию народного потребления: электрошашлычницы, сушилки для овощей и фруктов, инкубаторы, вафельницы, соковыжималки.