Производители удобрений продлили режим сдерживания цен для аграриев до конца года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Производители минеральных удобрений, входящие в Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ), решили продлить режим сдерживания цен на свою продукцию для аграриев до конца года, сообщила РАПУ.

"Крупнейшие российские производители минеральных удобрений приняли добровольные решения продлить действие режима сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года. Эти меры направлены на повышение уровня и качества подготовки аграриев к весенним полевым работам в условиях резких изменений ценовой конъюнктуры на мировых рынках", - говорится в сообщении.

Ранее сдерживание цен и скидки для аграриев предполагались до завершения осенних полевых работ, до конца октября. Однако многие сельхозпроизводители уже начали закупку удобрений для весеннего сева.

Как отметил президент РАПУ и глава "Фосагро" Андрей Гурьев, аграрии приобрели более 90% объема минудобрений для осеннего сева, дефицита удобрений в регионах нет. "Вместе с тем, чтобы избежать пикового спроса, многие аграрии уже начали готовиться к весне и заблаговременно закупать азотные удобрения. Значимая доля закупок сместилась с весны на осень. Из-за этого в ряде регионов вырос или в ближайшее время резко возрастет спрос на аммиачную селитру - основное удобрение под весенний сев", - пояснил он.

В середине июля стало известно, что производители заморозят цены на минеральные удобрения для аграриев РФ до 31 октября и введут скидку в 5% для фермеров. В РАПУ входят 14 крупнейших производителей. "Уралкалий" и "Уралхим" в июне сообщили о выходе из ассоциации, однако пока неизвестно, завершен ли этот процесс.