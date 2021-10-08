Новосибирские власти заявили о нарушениях при разработке проекта транспортной системы

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Представители законодательной и исполнительной властей в Новосибирской области, а также правоохранительных органов заявили о нарушениях при подготовке проекта новой интеллектуальной транспортной системы (ИТС) региона. Они, в частности, касаются сроков разработки документации и интеграции с существующей дорожной инфраструктурой. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба заксобрания региона по итогам заседания профильного комитета.

ИТС - аппаратно-программный комплекс, который должен обеспечить эффективную работу транспорта, безопасность людей и экологии. Его актуальность объясняется необходимостью автоматизировать управление дорожным движением в Новосибирской агломерации - в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, рабочих поселках Краснообск и Кольцово. Компания "Ситроникс" должна была сдать проект до конца 2020 года, однако затем срок перенесли на июль.

"Многочисленные претензии к проекту были предъявлены территориальным управлением автомобильных дорог, министерством цифрового развития, мэрией Новосибирска, управлением МВД РФ по Новосибирской области, администрацией города Искитима. Повторяющиеся замечания - отсутствие интеграции проектного решения с существующей инфраструктурой и имеющимся программным обеспечением", - говорится в сообщении.

Вице-президент "Ситроникса" Алексей Морозов на заседании комитета сообщил, что проектная документация прошла успешную оценку в части сметного и инженерного решения. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский добавил, что министерство подписало акт приемки выполненных работ. Однако, по информации депутатов заксобрания, в настоящее время отсутствует информация о подписании актов приемки тремя из шести муниципальных заказчиков - Новосибирским районом, городами Искитимом и Бердском.

Депутаты выразили опасение, что регион не успеет до конца года освоить выделенные из федерального бюджета на разработку ИТС 80 млн рублей. Аудитор контрольно-счетной палаты (КСП) области Валерий Алехин также отметил, что весь проект, рассчитанный до 2024 года, оценивается более чем в 5 млрд рублей. При этом на первый этап до 2023 года включительно планируется направить 700 млн рублей, в последний год будет необходимо освоить 4 млрд рублей.

Депутаты попросили разработчика до 12 октября предоставить письмо о прохождении экспертизы, таблицу устранения замечаний и документ об аудите имеющегося оборудования. Также они рекомендовали КСП провести проверку реализации проекта.

О проекте

В октябре 2020 года компания "Ситроникс" выиграла контракт на разработку проекта ИТС. Начальная цена работ по проектированию составляла 32,5 млн рублей, "Ситроникс" снизил цену почти в семь раз - до 4,5 млн рублей. Новая система позволит управлять парковками, "умными" остановками и общественным транспортом. С помощью проекта планируется увеличить среднюю скорость движения транспорта до 10%, уменьшить его задержку до 10%, снизить показатель перегруженности дорог до 5%. Количество ДТП должно сократиться до 65%, а количество выбросов загрязняющих веществ диоксида углерода - до 5%.