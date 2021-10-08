В Липецкой области остановлена оплата транспортными картами из-за отзыва лицензии банка

ТАСС, 8 октября. Система безналичной оплаты проезда транспорта в Липецкой области приостановлена из-за того, что Банк РФ отозвал лицензию у ее оператора - "Орбанка". В регионе не действуют транспортные карты старого образца, сообщила в Instagram пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области.

"Согласно информации Банка РФ, отозвана лицензия у оператора системы безналичной оплаты проезда старого образца АО "Орбанк". В связи с указанным решением работа системы безналичной оплаты проезда старого образца приостановлена до получения всех необходимых разъяснений от Банка России по порядку взаимодействия между участниками данной системы", - говорится в сообщении ведомства.

Банк России приказом от 8 октября 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного общества "Объединенный резервный банк" (Орбанк), являющегося участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, банк нарушал регулирующее банковскую деятельность законодательство, а также требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как уточняется в сообщении управления дорог и транспорта Липецкой области, сейчас в регионе за проезд можно заплатить банковской картой, сделать электронный платеж (ApplePay, GooglePay), расплатиться транспортной картой нового образца или наличными. По данным пресс-службы Липецка, в областном центре ежедневно выходят в рейсы 420 пассажирских автобусов. В регионе к системе транспортных карт подключено около 700 единиц общественного транспорта.

Транспортная карта для безналичной оплаты проезда введена в Липецкой области в 2017 году, всего к системе подключено около 1,3 тыс. единиц общественного транспорта, чтобы единой картой можно было расплатиться на всех маршрутах в регионе. На эти цели правительство Липецкой области в течение пяти лет планировало направить порядка 182 млн рублей. С 2010 года в Липецке аппаратами для оплаты транспортной картой оснащены все автобусы, троллейбусы и трамваи.