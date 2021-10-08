Инвесторы Краснодарского края могут вложить 66 млрд рублей в возведение отелей в регионе

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Инвесторы Краснодарского края планируют вложить около 66 млрд рублей в строительство 4,3 тыс. новых гостиничных номеров в регионе, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с мэром Сочи Алексеем Копайгородским.

"Что касается льготного кредитования, то на валидации сейчас находится восемь проектов по строительству и реконструкции гостиниц. Три в Сочи, четыре в Анапе и один в Абрау-Дюрсо. Инвесторы планируют вложить около 66 млрд рублей и построить 4,3 тыс. новых номеров категорий четыре и пять звезд", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба вице-премьера.

Инвесторы Краснодарского края получили 11 грантов в рамках нацпроекта, в том числе для реализации трех проектов в Большом Сочи. Работа по ним будет завершена к концу года, отметил вице-премьер. По его словам, с июня по сентябрь Сочи посетили 2,8 млн туристов, а с начала года - 5,8 млн. Загрузка городских отелей зимой прогнозируется в объеме 80%, а в новогодние праздники - около 90%.

"Готовясь к зимнему сезону, важно, чтобы с увеличивающимся наплывом гостей справлялись средства размещения. Туристы должны быть довольны качеством услуг и отдыхом в целом. Также важно обеспечить безопасность людей. Это касается как проживания, так и массовых мероприятий. Необходимо продолжить вакцинацию персонала. Сейчас из работающих в отрасли почти 35,5 тыс. человек привито 80,4%. Результат хороший, но необходимо увеличивать это количество", - подчеркнул Чернышенко.

Мэр Сочи в ходе совещания рассказал, что сегодня на территории города единовременно размещаются около 125 тыс. человек. Средняя загрузка объектов размещения составляет 70%. По итогам года ожидается, что Сочи примет 6,8 млн гостей.

Стороны также обсудили промежуточный результат пилотного проекта по курортному сбору в Краснодарском крае. Его размер составляет 10 рублей в сутки. С момента старта проекта в 2018 году сбор оплатили 8 млн человек, собрано 395,7 млн рублей. Эти средства направляются на восстановление и развитие туристической инфраструктуры.