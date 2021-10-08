ДОМ.РФ: строительство новых помещений для бизнеса позволило привлечь инвесторов в Дербент

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 8 октября. /ТАСС/. Развитие Дербента, в частности создание более качественных помещений для бизнеса при поддержке Фонда ДОМ.РФ, позволило дополнительно привлечь инвесторов в город.

Об этом сказал заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов в ходе выступления по видеосвязи на международном форуме "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегия бизнеса", который проходит в Железноводске.

"Пример Дербента. <...> Был разработан целый цикл проектов, в том числе мастер-план, потом и более конкретные проекты развития, и там некая помощь в реконструкции зданий, помещений, которые находятся в самом центре, где определенные средства были вложены в благоустройство, позволило бизнесу тоже существенно нарастить свои обороты. И многим [помогло] принять решение инвестировать в город, потому что появился рынок более-менее качественных помещений, потому что муниципалитет начал заниматься", - сказал он.

Ранее управляющий партнер экспертной организации в сфере городского и территориального развития "Новая Земля" Григорий Соломин сообщил, что реализация инвестиционных проектов и развитие туристической инфраструктуры по мастер-плану развития города Дербента в Республике Дагестан оказала положительное влияние на рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

О мастер-плане Дербента

Мастер-план Дербента предполагает создание новой "туристической мили" в центре города, которая соединит цитадель Нарын-Кала и исторический центр Дербента с морем и набережной. Его строительство планируется завершить в 2022 году. Кроме того, предполагается создание двух новых жилых районов на юге и севере города со среднеэтажной застройкой и социальной инфраструктурой внутри каждого из районов, а также промышленно-логистического кластера, куда будут вынесены все ныне существующие в центральной части промышленные площадки.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Первым городом, который решил разработать мастер-план развития в соответствии с международными стандартами, стал Дербент.