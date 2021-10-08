Власти Челябинской области намерены увеличить экспорт товаров на 26% к концу 2024 года

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Челябинская область планирует увеличить экспорт товаров из региона до $5,3 млрд к концу 2024 года. Это на 26,19% больше, чем было по итогам 2020 года. Такое решение поможет достичь национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, установленных указом президента РФ Владимира Путина, сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Егор Ковальчук.

"За 2020 год в Челябинской области экспорт составил $4,2 млрд. В планах сделать так, чтобы к концу 2024 года этот показатель вырос более чем на четверть и составил $5,3 млрд. Сегодня губернатор Алексей Леонидович Текслер ставит перед нами задачу продолжать расширять и диверсифицировать поставки, развивать инфраструктуру поддержки экспорта, оказывать поддержку малому бизнесу в продвижении экспортной продукции на международные маркетплейсы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эта работа ведется, в том числе, в рамках трех региональных проектов: "Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Челябинской области"; "Экспорт продукции АПК"; "Промышленный экспорт". Все три проекта входят в нацпроект "Международная кооперация и экспорт". "Касательно системных мер, к примеру, мы говорим о целом комплексе из 15 механизмов, способствующих формированию благоприятной экосистемы для экспортеров", - отметил собеседник.

По данным Минэкономразвития Челябинской области, объем экспорта из региона за январь-август 2021 года в денежном выражении увеличился на 87,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и превысил $4,8 млрд. В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цветных металлов (79,3% от общего объема), минеральной продукции (7,4%) и продукции машиностроения (4,9%). Драйвером роста остаются поставки в страны дальнего зарубежья, наибольший объем поставок зафиксирован в Турцию, Казахстан, Египет, Узбекистан, Китай, Кувейт.