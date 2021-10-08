Источники: ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Банк России запросил у участников платежного рынка данные о переводах с карты на карту с целью совершенствования систем управления рисками в банках. Данную информацию подтвердили источники ТАСС на финансовом рынке.

Ранее сегодня о запросе регулятора сообщило издание "Коммерсантъ", отмечая, что от участников платежного рынка, в частности, требуется указать ограничения и лимиты по таким операциям, параметры их мониторинга, применяемые способы выявления "дропперов", механизмы контроля таких платежей. Также регулятору необходимо будет направить реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных) и суммы комиссий по таким операциям.

По словам собеседников ТАСС, ЦБ направил запрос участникам платежного рынка, согласно которому они до 18 октября должны предоставить данные о выявлении ими операций по выведению денег посредством переводов между картами (дроперские операции).

Инициатива, по мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, вполне понятна. "Сейчас объем мошенничества растет и большая доля этих мошенничеств связана с тем, что деньги переводятся куда-то на карту и после этого с карты выводятся, собственно, дроппятся", - пояснил он. С его точки зрения, сложность в том, что тут очень важно построить адекватный пакет мер, потому что, с одной стороны, они должны предупреждать злоупотребления, а с другой - не мешать простым гражданам, которые уже привыкли переводить деньги друзьям, родственникам, знакомым.

"То есть хочется верить, что эти меры будут эффективны но при этом не очень ограничат наши возможности по нашим платежам от человека к человеку, к которым мы уже очень привыкли", - отметил он.