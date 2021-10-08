На Ставрополье на поддержку садоводов за 5 лет направили более 1,8 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направили на поддержку садоводов за последние пять лет свыше 1,8 млрд рублей, в том числе около 500 млн рублей в 2021 году. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"За 5 лет господдержка ставропольских садоводов превысила 1,8 млрд рублей. Только в 2021 году она составила 482 млн рублей. Средства субсидий направлены на закладку и уход за многолетними насаждениями. Эти деньги позволили аграриям возместить 51% понесенных ими затрат", - сообщил и. о. первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Евгений Грищенко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, также до конца 2021 года ставропольские сельхозтоваропроизводители смогут получить 80 млн рублей в виде грантов на развитие садов в личных подсобных хозяйствах; 6,2 млн рублей - на раскорчевку "возрастных" садов; 4 млн рублей - на посадку и уход за ягодниками; еще 2 млн рублей субсидий предназначено на выращивание посадочного материала плодовых растений.

В настоящее время в крае осуществляется сбор яблок. С яблоневых садов на площади в 2 770 га в крае собрали 18,2 тыс. тонн при средней урожайности 212 ц/га, что составляет 31% от запланированного объема.