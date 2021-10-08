Между Петербургом и Москвой назначат четыре дополнительных поезда в середине октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) назначит в октябре четыре дополнительных поезда между Петербургом и Москвой для обеспечения пассажирского спроса. Большая часть составов отправится в середине октября, сообщили в пятницу в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК" - дочернее общество ОАО "РЖД") назначает в октябре 2021 года дополнительные поезда: № 127, 128, 288, 291", - рассказали в пресс-службе.

Составы под номерами 127 и 291 отправятся из Петербурга в Москву 11, 18 и 25 октября в ночное время. В обратном направлении назначены поезда № 128 и № 288, которые поедут 9, 16 и 23 октября.

Ранее "Федеральная пассажирская компания" назначила еще 12 дополнительных поездов для перевозки пассажиров между Петербургом и Москвой. Большинство добавленных составов отправятся в конце октября - начале ноября этого года. До этого компания назначила пять дополнительных поездов между Петербургом и Москвой на период с сентября по октябрь этого года на фоне высокого спроса пассажиров.

Кроме того, ФПК направит пять дополнительных составов в период ноябрьских праздников между Петербургом и городами северо-запада России - Архангельском, Петрозаводском, Великими Луками, Соново и Костомукшей. Назначен еще один поезд между Костомукшей и Петрозаводском. Составы отправятся 3, 4 и 6 ноября.