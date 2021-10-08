Производство зерновых и зернобобовых в Белгородской области снизилось на 18%

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Объем производства зерновых и зернобобовых культур в Белгородской области составил в этом году 3,3 млн тонн, что на 18% ниже показателей прошлого года, когда сбор стал рекордным для региона. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель губернатора региона - начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области Юлия Щедрина.

По информации пресс-службы департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, в прошлом году аграрии впервые поставили рекорд по сбору зерновых и зернобобовых культур - 4 млн 25 тыс. тонн.

"В целом, в принципе, мы по урожайности в этом году произвели из-за неблагоприятных условий значительно ниже, чем в прошлом году. В прошлом году у нас был рекордный урожай на зерновых, зернобобовых. В этом году около 3,3 [млн тонн]", - сказала она в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень".

Как отметила Щедрина, в этом году также прогнозируется низкий урожай сои - порядка 17 млн тонн. В то же время объем производства мяса остался на уровне прошлых лет - порядка 1,7 млн тонн.

"Мясо в целом без снижения объемов, тоже несмотря на все сложности, которые в были в этот кризисный год в части погоды", - добавила замгубернатора.

В марте замруководителя Белгородского филиала Россельхозцентра Татьяна Дубинина сообщала, что за счет использования сортов краснодарской селекции в Белгородской области сохраняется возможность хорошего состояния основного массива озимых культур. Проблемы в текущем году связаны, прежде всего, со сложными погодными условиями - засушливой осенью 2020 года, чередованием оттепели и низких отрицательных температур прошедшей зимы.

XXIII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2021" - крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. В этом году мероприятие проходит в очном формате на новой площадке - в парке "Патриот" (Московская область). В выставке принимают участие более 100 экспонентов из различных регионов России.