Рязанская область отправила заявки на участие в турпроекте "Большое Золотое кольцо"

ТАСС, 8 октября. Правительство Рязанской области заявило девять муниципальных образований для участия в федеральном туристическом проекте "Большое Золотое кольцо", соглашение о реализации которого было подписано в июне 2021 года. Об этом в пятницу в ходе дневного марафона "Компас женского лидерства #МягкаяCила" рассказала замминистра культуры и туризма региона Валерия Масловская.

"В этом году Рязань стала участником значимого федерального проекта и вошла в туристическую агломерацию "Большое золотое кольцо". Для участия в проекте от нашего региона заявлены девять муниципальных образований, которые обладают высоким туристским потенциалом, удобной логистикой и активным предпринимательским сообществом. Это города Рязань, Касимов, Скопин, а также несколько районов - Рязанский, Рыбновский, Клепиковский, Касимовский, Спасский и Михайловский", - сказала она, отметив, что большинство территорий уже включены в действующие проекты развития туризма в рамках созданных региональных туристско-рекреационных кластеров.

Валерия Масловская отметила, что сегодня Рязанская область привлекает гостей доступными ценами и качественными услугами. К примеру, средний чек за тур выходного дня составляет 5-6 тыс. рублей - сумма включает в себя проживание, питание, посещение музеев и покупку сувениров.

Как пояснили ТАСС в правительстве региона, сегодня в области успешно работает кластер "Рязанский", в рамках которого в ходе ФЦП развития туризма были созданы семь разноформатных гостиничных комплексов с 1,5 тыс. номеров, объем инвестиций превысил 3 млрд рублей. Кроме того, власти работают над созданием кластеров "Касимовский" и "Паустовский".

В 2019 году регион посетили 1,75 млн туристов и экскурсантов, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса он снизился, составив более 1,2 млн туристов.

Как сообщалось, в июне 2021 года в ходе Петурбургского международного экономического форума губернаторы девяти регионов Центральной России и руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова подписали соглашение о сотрудничестве по развитию туристического маршрута "Большое Золотое кольцо". В новый туристический маршрут будут включены достопримечательности Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.