Туроператоры предложили возобновить программу туристического кешбэка в 2022 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила официальные письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с предложением продлить программу туристического кешбэка в 2022 году.

"АТОР надеется, что правительство Российской Федерации примет решение о продлении программы туристического кешбэка на 2022 год и еще миллионы россиян смогут открыть для себя свою страну", - говорится в письме, цитату из которого приводит "Вестник АТОР".

По данным ассоциации, программа кешбэка дает регионам от 5 до 25% дополнительного турпотока, а также является эффективным инструментом поддержки туристической отрасли. На "горячую линию" АТОР поступило более тысячи звонков от россиян, которые интересуются сроками проведения следующей программы и участвующими в ней туроператорами.

По мнению АТОР, наиболее оптимальным для потребителей и бизнеса станут периоды акций с кешбэком с 10 января по апрель и с 1 октября до конца декабря 2022 года. При этом для речных круизов программа может включать и выезды туристов в мае, июне и сентябре.

Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили, что региональные экономики благодаря программе туристического кешбэка получат около 70 млрд рублей в 2021 году. С начала года программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Сумма приобретенных ими туристических услуг превысила 34 млрд рублей, при этом кешбэк составил 6,7 млрд рублей. В этом году программа прошла в два этапа - с весенним и осенним окном продаж. Как заявляла Догузова, Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на "низкий сезон" следующего года.