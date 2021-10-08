{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Панамский канал обновил рекорд своей пропускной способности

Как передает агентство Prensa Latina, с октября 2020 года по сентябрь 2021 года через канал прошло по меньшей мере 500 млн тонн грузов

ГАВАНА, 8 октября. /ТАСС/. Панамский канал поставил новый рекорд по массе пропущенных грузов за один финансовый год. Об этом в пятницу сообщает агентство Prensa Latina.

По его данным, с октября 2020 года по сентябрь 2021 года через канал прошло по меньшей мере 500 млн тонн грузов. Годом ранее, несмотря на прогнозы Всемирной торговой организации (ВТО) о снижении мировой торговли на 7,2% и сокращение транзита через канал на 10% из-за последствий пандемии, межокеанская магистраль пропустила 475 млн тонн грузов.

Панамский канал оставался открытым во время почти полной остановки остальной части экономической деятельности в Панаме из-за пандемии коронавируса. С момента передачи канала в ведение Панамы в 1999 году по настоящее время он принес латиноамериканской стране более $18 млрд.

Белоусов считает, что инфляция в России к концу 2021 года не превысит 7%
Первый вице-премьер РФ отметил, что сейчас сложно прогнозировать динамику на предстоящие месяцы из-за аномальной динамики цен
Читать полностью