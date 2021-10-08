Югра ожидает в 2021 году рост ВРП более чем на 35% по сравнению с 2020 годом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в пятницу утвердило прогноз социально-экономического развития региона до 2024 года, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте во "ВКонтакте". Планируется, что валовой региональный продукт (ВРП) Югры по итогам 2021 года вырастет до 4 трлн 602,3 млн рублей, что более чем на 35,5% выше уровня 2020 года, а также на 0,8% выше 2019 года.

"Одобрен прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", - написала Комарова.

Согласно документу, ВРП Югры по итогам 2019 года составил 4 трлн 563,06 млрд рублей, в 2020 году - 3 трлн 396,57 млн рублей. При этом в 2021 году он должен вырасти до 4 трлн 602,39 млн рублей, в 2022 году по базовому сценарию составить 4 трлн 809,88 млрд рублей, в 2023 году - вырасти до 4 трлн 985,04 млрд рублей, а в 2024 году - 5 трлн 141,78 млн рублей.

Таким образом, ВРП Югры к 2025 году может вырасти на 11,7% к прогнозируемому уровню текущего года.