МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Компания "Делимобиль" подаст документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

"Мы намерены подать заявку на включение в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) в США", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении компании.

Также сообщается, что бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци стал членом совета директоров российской компании.

"Маттео Ренци является членом нашего совета директоров с августа 2021 года. В настоящее время Ренци представляет Флоренцию в качестве сенатора Итальянской Республики, эту должность он занимает с 2018 года. С февраля 2014 года по декабрь 2016 года господин Ренци занимал пост премьер-министра Италии в качестве лидера Демократической партии. До работы премьер-министром Италии он занимал должность мэра Флоренции с 2009 по 2014 год. Господин Ренци получил степень юриста во Флорентийском университете в 1999 году", - говорится в сообщении.

Делимобиль" - проект каршеринга, открытый в 2015 году. В настоящий момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Туле и Казани. Суммарный парк сервиса "Делимобиль" в России составляет более 15 тысяч автомобилей. Количество пользователей превышает пять миллион человек, а в сутки суммарно совершается более 75 тыс. поездок.