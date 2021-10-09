Исполнительный совет МВФ запросил больше информации по обвинениям в адрес Георгиевой

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу запросил дополнительную информацию по аудиторскому отчету американской компании WilmerHale, посвященному докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя фонда Джерри Райса.

Опубликованный в сентябре отчет содержит критику в адрес находившейся в 2018 году на посту исполнительного директора ВБ Кристалины Георгиевой, которая сейчас занимает должность директора-распорядителя МВФ.Как ожидалось, совет в пятницу должен был вынести решение по вопросу о том, сможет ли она сохранить свой пост на фоне скандала вокруг аудиторского отчета.

"Хотя совет добился значительного прогресса в своем анализе, на сегодняшнем заседании он решил запросить больше подробной информации с целью в скором времени завершить рассмотрение этого вопроса", - отметил Райс.

"Исполнительный совет по-прежнему привержен проведению тщательного, объективного и своевременного расследования", - добавил представитель фонда.

На этой неделе Георгиева провела с членами совета встречу, которая продлилась несколько часов, и заявила, по данным агентства Рейтер, что WilmerHale превратно истолковала ее действия на посту исполнительного директора ВБ в своем аудиторском отчете. Она отметила, что некоторые ее слова были вырваны из контекста и аудиторы, с которыми также встречались члены совета, не дали ей возможность проверить точность зафиксированных высказываний. Георгиева также отвергла вывод аудиторов о том, что она и другие сотрудники ВБ высокого ранга якобы оказывали давление на работников с целью изменения данных в пользу Китая.

По данным Reuters, исполнительный совет фонда хотел завершить процесс рассмотрения обвинений юристов в адрес Георгиевой до ежегодной осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ, которая начнется уже на следующей неделе. Американские СМИ подчеркивают, что члены совета вряд ли будут настаивать на отставке главы фонда в преддверии осенней сессии. Так, по данным источников агентства, Великобритания, Германия, Италия и Франция, а также ряд стран Африки поддерживают Георгиеву и хотят, чтобы она осталась на своем посту. Главу МВФ традиционно выбирают европейские страны, а вашингтонская администрация выдвигает кандидатуру на пост президента ВБ.

Как отмечает Reuters, "надежды на то, что исполнительный совет быстро придет к консенсусу относительно ее будущего <...>, похоже, угасают на фоне неопределенности позиции США". Заседание совета, сообщили источники агентства, продолжалось за закрытыми дверями несколько часов. Представители некоторых стран хотели получить больше времени для изучения документов, а также расхождений между позициями Георгиевой и WilmerHale.

Об аудите

В опубликованном в сентябре аудиторском докладе говорится, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business. В частности, показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в нем были завышены, а Азербайджана занижены. В докладах Doing Business ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах

Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой.

В сентябре ВБ сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении их в недавнем прошлом.

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как рассказал в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место РФ в рейтинге Doing Business потенциально выше 28-го, так как ВБ учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эта инициатива банком изучалась.