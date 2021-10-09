Северо-Кавказская таможня за 9 месяцев превысила плановые перечисления в федбюджет на 12%

ПЯТИГОРСК, 9 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказское таможенное управление (СКТУ) перечислило в федеральный бюджет за 9 месяцев 2021 года около 8 млрд рублей, что на 12% больше плановых показателей. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника СКТУ - начальник службы федеральных таможенных доходов Вадим Пугачев.

"За 9 месяцев 2021 года СКТУ в федеральный бюджет Российской Федерации перечислено около 8 млрд рублей, контрольное задание выполнено на 112%", - сказал Пугачев.

По его словам, в третьем квартале наблюдается рост платежей от экспорта товаров группы "злаки", что обусловлено введением экспортных пошлин на ряд зерновых культур в соответствии с постановлением правительства России "О ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о таможенном союзе".

"Всего за 9 месяцев 2021 года в регионе деятельности СКТУ оформлено около 24 тыс. деклараций на товары. Общий стоимостный объем задекларированных товаров составил $1 млрд 149 млн, физические объемы - более 2 млн тонн. Основу экспорта составляют удобрения, злаки, драгоценные или полудрагоценные камни; импорта: фрукты и овощи, молочная продукция, продукты животного происхождения", - добавил собеседник агентства.

Пугачев сообщил, что основными торговыми партнерами при экспорте товаров в регионе деятельности СКТУ выступали такие страны, как Азербайджан, Бразилия, США, Австралия и Иран. При импорте крупнейшие партеры - Азербайджан, Иран, Италия, Грузия и Китай.

Северо-Кавказское таможенное управление создано 12 июля 2010 года. Регионом деятельности СКТУ является территория Северо-Кавказского федерального округа, в состав которого входят 7 субъектов Российской Федерации: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край.