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Правительство одобрило законопроект о льготах на ввоз технологической продукции в Россию

Решение поможет стимулировать реализацию инвестиционных проектов по созданию новых электронных производств
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило 7 октября 2021 года решение на установление льготного режима ввоза технологического оборудования и электронной продукции в Россию, аналоги которых не производят в стране. Решение на ввоз новой продукции поможет стимулировать реализацию инвестиционных проектов по созданию новых электронных производств, говорится в документе, размещенном на официальном сайте правительства.

"Принятие законопроекта будет способствовать сокращению отвлечения оборотных средств организаций электронной промышленности, осуществляющих ввоз на территорию Российской Федерации технологического оборудования и электронной продукции, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, и стимулированию реализации инвестиционных проектов по созданию новых электронных производств", - говорится в сообщении.

Проект внесен в Госдуму в установленном порядке, он называется "О внесении изменения в статью 150 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

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