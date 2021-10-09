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В Дагестане из-за непогоды техника по уборке риса будет работать в две смены

Минсельхозпрод Дагестана организовал работу оперативного штаба для помощи рисоводческим хозяйствам в уборке урожая в условиях аномальных осадков

МАХАЧКАЛА, 9 октября./ТАСС/. Техника на уборке риса в Дагестане из-за непогоды будет работать в две смены. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Минсельхозпрод Дагестана организовал работу оперативного штаба для помощи рисоводческим хозяйствам в уборке урожая в условиях аномальных осадков, которые осложняют проведение уборочных работ.

"Состоялось выездное заседание оперативного штаба под руководством заместителя председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, на котором было принято решение о необходимости перевода зерносушилок на круглосуточный режим работы, а уборочной техники риса - на двухсменный", - говорится в сообщении регионального правительства.

Отмечается, что правительственная делегация побывала на полях рисоводческих предприятий, расположенных на территории Кизлярского и Тарумовского районов. В частности, было изучено положение в АО "Кизлярагрокомплекс", ООО "Нива" и Кизляр Урицком мясокомбинате, где накануне из-за обильных осадков начатая своевременно уборка риса была приостановлена.

"В настоящее время под рис в Дагестане отведена площадь 26 тыс. га, однако пока убрано только 6 тыс. га при средней урожайности 46-48 ц/га. Например, из 15 тыс. га риса в Кизлярском районе убрано 2 тыс. га", - сказали в правительстве республики.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов отметил, что в сентябре в Кизлярском районе Дагестана выпало около 100 мм осадков, что в 30 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года и в 3,3 раза больше среднемноголетней месячной нормы. Двухмесячная норма осадков выпала также в Бабаюртовском районе, непростая ситуация сложилась в Хасавюртовском районе.

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