Продажи товаров duty free на Хайнане за неделю выходных выросли на 66,9%

ХАЙКОУ /Китай/, 9 октября. /ТАСС/. Объем продаж товаров в магазинах беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за неделю выходных по случаю Дня образования КНР (отмечается 1 октября) составил 1,47 млрд юаней (около $227,5 млн), что на 66,9% превысило показатель за аналогичный период 2020 года. Такие данные таможни города Хайкоу публикует информационный ресурс "Пэнпай".

С 1 по 7 октября во всех магазинах беспошлинной торговли на Хайнане было реализовано порядка 2 млн различных наименований товаров, что на 136% превысило показатель того же периода 2020 года. За семь дней выходных, сообщили в ведомстве, магазины duty free на острове посетило порядка 180 тыс. покупателей. Пик продаж был отмечен 6 октября - 274 млн юаней (около $42,4 млн).

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля прошлого года власти острова увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен и список беспошлинных товаров.

Власти Китая позиционируют эту программу в качестве важной части проекта построения на Хайнане свободного торгового порта. Объем продаж товаров в магазинах duty free на Хайнане за первые шесть месяцев текущего года составил 26,76 млрд юаней (около $4,1 млрд), что на 257,2% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

В этом году в городе Хайкоу на Хайнане были открыты два новых магазина беспошлинной торговли. Прежде на острове насчитывалось семь магазинов: два из них расположены в административном центре провинции Хайкоу, остальные - в курортном городе Санья на юге и в прибрежном городке Боао на северо-востоке. В июне 2022 года еще один крупный торговый центр товаров duty free в Хайкоу будет сдан в эксплуатацию.