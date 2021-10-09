В Вологодской области завершили ремонт на автотрассе А-119 от Вологды до села Молочного

ТАСС, 9 октября. Ремонт участка автодороги А-119 от Вологды до села Молочного протяженностью 8,7 км и стоимостью 2,3 млрд рублей завершили в Вологодской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"Проект по капитальному ремонту автодороги (от Вологды до села Молочного - прим. ТАСС) стоимостью свыше 2,3 миллиардов рублей реализован за три года. <...> Решение [о ремонте] обосновано высокой загруженностью автотрассы, особенно в выходные дни, когда пиковые нагрузки составляют до 30 тыс. автомобилей в сутки. Контракт отработала компания "ВАД", заказчиком выступило подведомственное Росавтодору учреждение Упрдор "Холмогоры", - говорится в сообщении пресс-службы.

После ремонта трасса стала четырехполосной. Установлено 10 новых остановочных павильонов, обустроены тротуары и пешеходные дорожки, три подземных пешеходных перехода. В темное время суток трассу будут освещать около 460 светодиодных светильников. Финальной точкой проекта стал пуск моста через реку Вологду.

На 10-м километре автодороги вблизи поселка Майский открыт многофункциональный комплекс дорожного сервиса (МКДС), который объединяет АЗС, площадку для заправки электромобилей, кафе, логистический центр по выпуску полуфабрикатов и другой продукции для сети придорожных объектов общепита. "Создание подобных МКДС создает синергетический эффект для всех участников процесса. Вологодская область получает дополнительные доходы в бюджет, занятость населения в районе, новые условия для экономического роста, инфраструктуру для развития туризма", - отметил Олег Кувшинников, которого цитирует пресс-служба.

Губернатор отметил новый уровень дорожного строительства в регионе. "Все, что сегодня происходит на сети дорог Вологодской области - это революция в дорожном строительстве. Мы ежегодно вводим сотни километров отремонтированных и вновь построенных дорог. Мы уже полностью решили проблему въезда и выезда из Вологды в сторону Архангельска, Череповца и Санкт-Петербурга, Москвы. Сегодня эта проблема снята и в сторону Вытегры и Кириллова", - подчеркнул он.