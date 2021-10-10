Власти Индии обещают решить проблему нехватки угля для электростанций за несколько дней

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Индии намерено урегулировать ситуацию с нехваткой угля для электростанций в ряде штатов страны не позднее чем через четыре дня. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр угольной промышленности, шахт и по делам парламента Пралхад Джоши.

"Если сравнивать с предыдущими годами, добыча и отгрузка угля были самыми масштабными в сентябре и особенно в октябре. Еще через три-четыре дня все будет в порядке", - приводит его слова информационное агентство Press Trust of India.

Министр отметил, что к дефициту угля привели повышение мировых цен на импортируемые энергоносители, беспрецедентный рост спроса на электроэнергию из-за оживления экономики в свете активной борьбы с коронавирусом, а также снижение уровня добычи из-за проливных дождей в тех районах страны, где расположены шахты. Он добавил, что правительство дважды в неделю проводит совещания по ситуации с угольными запасами.

Власти заверяют, что прилагают все усилия для увеличения отгрузки до 1,6 млн тонн в день для энергетического сектора в течение следующих трех суток, а затем попытаются достичь уровня в 1,7 млн тонн.

Ранее ряд штатов страны, в том числе Гуджарат, Пенджаб, Раджастхан, Тамилнад, Чхаттисгарх и Национальный столичный округ Дели (в который входит Нью-Дели), выразил обеспокоенность по поводу возможных отключений электроэнергии. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал в письме премьер-министру Нарендре Моди на текущей неделе предупредил, что столица в ближайшие дни может остаться без электричества, если объемы поставок угля на электростанции не возрастут.

Нехватка энергоносителей и увеличение цен на них могут негативно отразиться на индийской экономике. Согласно оценкам агентства Bloomberg, при благоприятном развитии ситуации к марту 2022 года темпы ее роста должны достичь 9,4%, что станет самым высоким показателем в мире.