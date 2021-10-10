Премьер Бангладеш назвала важным событием монтаж корпуса реактора на строящейся РФ АЭС

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина торжественно открыла в воскресенье церемонию монтажа корпуса реактора АЭС "Руппур", которая сооружается Россией в этой южно-азиатской стране. По ее словам, монтаж корпуса реактора - важное событие и для Бангладеш, и для нее самой.

"Сегодня очень важный день для нас. День важен не только для Бангладеш, но и для меня", - сказала премьер, ставшая посредством видеоконференции свидетелем монтажных работ. Премьер также следила в прямом эфире за процессом завершения монтажа корпуса реактора. Церемонию демонстрировали в прямом эфире бангладешские телеканалы.

Как отметил в своем выступлении генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, присутствовавший на площадке, российская сторона сделала все, чтобы, несмотря на пандемию, работы по строительству АЭС продолжались. "Мы делаем все, чтобы работы на стройплощадке не прекращались ни на минуту. Хочу вас заверить, госпожа премьер-министр, а в вашем лице и весь народ Республики Бангладеш, что строительство АЭС "Руппур" - это одна из важнейших задач Росатома, наш безусловный приоритет", - сказал Лихачев.

Как ранее сообщил Росатом, установка корпуса реактора в проектное положение - ключевое событие при сооружении энергоблока АЭС. После завершения монтажа корпуса реактора начинается обратный отсчет до этапа физического пуска - начала загрузки ядерного топлива в реактор.

Первая в республике АЭС "Руппур" строится на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш города Дакка. Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.