Владимир Путин поздравил коллектив компании "ФосАгро" с юбилеем

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив компании "ФосАгро" с 20-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 20-летием создания "ФосАгро" - одного из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений. Все прошедшие годы ваша компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", - приводятся в телеграмме слова президента.

Путин также выразил убежденность в том, что такие успехи компании - это результат слаженной, высокопрофессиональной работы коллектива и грамотных управленческих решений. "И, конечно, особо отмечу приоритетное внимание, которое вы уделяете созданию современных рабочих мест, внедрению инновационных, экологических технологий, реализации социально значимых инициатив в сфере здравоохранения, спорта, молодежной политики, масштабных благотворительных проектов", - добавил он, пожелав "ФосАгро" новых достижений.

"ФосАгро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основным владельцем компании является структура зампредседателя совета директоров "ФосАгро" Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи, а также ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.