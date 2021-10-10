В Иране заявили, что смогут производить 8 тыс. МВт электричества за счет атомных станций

ТЕГЕРАН, 10 октября. /ТАСС/. Иранская сторона может выйти на производство 8 тыс. МВт электроэнергии за счет атомной промышленности. Об этом заявил в воскресенье вице-президент исламской республики и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Сейчас мы занимаемся подготовкой стратегического документа, чтобы определить долю атомной энергетики в энергетической корзине страны. Согласно первичным оценкам, мы можем достичь цели по производству 8 тыс. МВт", - цитирует его агентство IRNA. По словам вице-президента, "увеличение производства атомной энергии будет эффективным методом компенсации нехватки электричества в стране, несмотря на то, что этот вид промышленности развивается медленно и строительство атомной станции требует много времени".

При этом он отметил, что "строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" задерживается из-за нехватки финансирования". "Мы надеемся, что сможем компенсировать задержку, решив финансовый вопрос", - добавил Эслами.

26 июня занимавший на тот момент пост главы ОАЭИ Али Акбар Салехи сообщил, что задолженность иранской стороны перед Россией за работы по созданию АЭС "Бушер" составляет около €500 млн. 29 сентября Эслами по итогам переговоров с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Москве заявил, что Иран и Россия согласовали график финансирования совместных проектов в ядерной сфере, который исключит задержки оплаты с иранской стороны и ускорит совместную работу.

Росатом строит в Иране вторую очередь АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2 100 МВт. 10 ноября 2019 года начались работы по заливке бетона в рамках возведения второго энергоблока.

АЭС в Бушере была создана Россией, согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В 1995 году "Зарубежатомэнергострой" (в н. в. "Атомстройэкспорт") заключил контракт с ОАЭИ на достройку и реконструкцию первого блока АЭС. В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.