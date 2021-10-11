Цена на нефть в Токио выросла до самого высокого уровня за последние три года

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Цена на нефть на Токийской товарной бирже поднялась в понедельник до самого высокого уровня за последние три года. Один килолитр (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти с поставкой в марте будущего года продают сейчас почти за 54,4 тыс. иен (около $484,3), свидетельствуют данные торгов. Это самая высокая цена с октября 2018 года.

На итоги торгов в Токио воздействие оказывает рост цен на нефть на других площадках, прежде всего в Нью-Йорке. Это связано с ростом спроса в мире в связи с восстановлением экономической активности по мере ослабления пандемии в ряде ведущих стран, а также с политикой сдерживания добычи нефти, которую проводят основные государства-производители, отмечает в понедельник телеканал NHK.

По его данным, трейдеры в Токио ожидают дальнейшего роста цен в первую очередь в связи с намерением руководства Китая последовательно отказываться от использования угля на своих тепловых электростанциях и переключаться на другие энергоносители.