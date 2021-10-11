Исполнительный совет МВФ надеется скоро завершить расследование в отношении Георгиевой

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рассчитывает в очень скором времени завершить расследование сведений в аудиторском отчете американской компании WilmerHale, посвященном докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении официального представителя фонда Джерри Райса.

Опубликованный в сентябре отчет содержит критику в адрес директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которая в 2018 году занимала пост исполнительного директора ВБ. Совету предстоит решить, сможет ли она сохранить должность на фоне скандала вокруг аудиторского отчета.

"Исполнительный совет сегодня достиг значительного прогресса в своей оценке и рассчитывает очень скоро завершить рассмотрение вопроса", - говорится в заявлении.

Авторы опубликованного в сентябре отчета пришли к выводу, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business. Показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в нем были завышены, а Азербайджана были занижены. В ежегодных докладах Doing Business оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах. Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой.

В сентябре ВБ сообщил о решении отказаться от практики подготовки ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при их составлении.

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как рассказал в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор банка Роман Маршавин, место РФ в рейтинге Doing Business потенциально выше 28-го, так как ВБ учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, банк эту инициативу изучал.