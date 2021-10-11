В Грозном с начала года реализовали более 100 инвестиционных проектов

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Реализацию 109 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 17 млрд рублей завершили в Грозном с начала 2021 года. Об этом ТАСС сообщил мэр столицы Хас-Магомед Кадыров.

"С начала 2021 года в Грозном завершена реализация 109 инвестиционных проектов на общую сумму 17 млрд 413 млн рублей с созданием 3 239 рабочих мест. На стадии реализации находится еще 161 инвестиционный проект стоимостью 90 млрд 237 млн рублей, которые создадут 7 604 рабочих мест. В их числе такие проекты, как Ахмат-Тауэр, Международный университет, комплекс "Минутка", Олимпийский центр дзюдо им. В. В. Путина", - отметил градоначальник.

По его словам, общий объем внебюджетных инвестиций по итогам первого полугодия текущего года составил 5 млрд 323 млн рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Особой гордостью для нас является открытие уникального торгового центра "Грозный Молл". По итогам 9 месяцев 2021 года объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет, составил 1 млрд 884 млн рублей, рост к аналогичному периоду 2020 года составил 120,8 %", - добавил Кадыров.

В День города, 5 октября, в Грозном открылся крупнейший на юге России торгово-развлекательный центр (ТРЦ) общей площадью более 153 тыс. кв. метров. Комплекс включает в себя более 200 торговых площадей, парковку и административные пункты. Ввод центра в эксплуатацию позволил создать 4 тыс. новых рабочих мест.