Segezha Group намерена приобрести "Интер Форест Рус" у Bonum Capital за $515 млн

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group намерен приобрести у Bonum Capital 100% долю в уставном капитале "Интер Форест Рус" за $515 млн. Об этом говорится в сообщении Segezha Group в понедельник.

"ПАО "Сегежа Групп", дочерняя компания ПАО АФК "Система" и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, сообщает о намерении приобрести 100% долю в уставном капитале ООО "Интер Форест Рус", объединяющем ряд лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской области со значительными объемами лесных ресурсов, за $515 млн", - отмечается в сообщении.

В результате сделки холдинг удвоит размер расчетной лесосеки до 23,6 млн куб. м и станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире, под управлением которого будут находиться 16 млн га лесов. Мощности компании по производству пиломатериалов вырастут почти в два раза - на 1,5 тыс. куб. м, до 3,2 тыс. куб. м. Мощности по выпуску пеллет увеличатся в 1,8 раза - на 170 тыс. т, до 380 тыс. т. Кроме того, примерно на 20% расширятся мощности компании по производству фанеры - на 35-40 тыс. куб. м, до 232 тыс. куб. м.

Закрытие сделки ожидается до конца первого квартала 2022 года.

В Segezha Group ожидают получить значительный позитивный эффект от сделки на финансовые результаты начиная с первого квартала 2022 года. По оценке компании, за полгода 2021 года показатель OIBDA консолидированного бизнеса составил бы от 18,2 млрд руб. до 19,2 млрд руб., а показатель рентабельности по OIBDA - около 31%. По итогам полугодия 2021 года OIBDA составила 13,2 млрд руб., рентабельность по OIBDA - 31%.

"Это знаковая сделка для Segezha Group, благодаря которой мы можем сделать серьезный рывок в развитии наших активов. С учетом нашего предприятия в Лесосибирске и недавней консолидации Новоенисейского лесохимического комплекса мы можем создать мощнейший сибирский кластер, в дополнение к историческому северо-западному. Это позволит расширить географию нашего присутствия и усилить возможности на рынках сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе на быстрорастущем рынке Китая. Segezha Group также станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в России и в мире. Сегодня мы не только укрепляем свои конкурентные преимущества по самообеспечению лесосырьем и стоимости производства, но и делаем важный шаг, выполняя обещание в рамках IPO, по обеспечению привлекательной доходности для наших акционеров", - приводятся в сообщении слова президента Segezha Group Михаила Шамолина.

Позиция Bonum Capital

В Bonum Capital уточнили, что покупная цена будет распределена следующим образом: $82 млн составят выплаты Bonum Capital, около $205 млн будут направлены на погашение долговых обязательств в отношении "Интер Форест Рус", еще порядка $228 млн пойдут на возмещение отложенных расходов по консолидации "Интер Форест Рус" структурами Bonum Capital.

Основатель Bonum Capital Мурат Алиев отметил, что в результате сделки компания станет вторым крупнейшим акционером Segezha Group.

"У нас долгосрочные интересы в секторе и все они теперь сосредоточены в компании Segezha Group. В результате сделки мы существенным нарастим свою долю в объединенной компании и станем вторым крупнейшим акционером. Мы верим, что у Segezha Group есть потенциал стать одной из самых успешных историй на российском фондовом рынке", - добавил Алиев.

О компаниях

Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 12 государств, включая Россию, продукция реализуется в более чем 100 странах. Компания занимает первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.

Bonum Capital - инвестиционная группа компаний, основанная в 2013 году в Москве. Основателем и единственным владельцем группы является Мурат Алиев. Bonum Capital инвестирует в различные классы активов, включая международные публичные рынки, private equity, venture capital и недвижимость в России.