Роскомнадзор потребовал от Twitch предоставить детальную информацию об утечке

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор направил запрос в офис стримингового сервиса Twitch с требованием предоставить детальную информацию об утечке данных, которая произошла на прошлой неделе. Об этом сообщается в понедельник в газете "Ведомости".

По данным газеты, Роскомнадзор потребовал предоставить данные о скомпрометированном объеме личной информации российских пользователей Twitch. "Ситуация, когда личные данные пользователей оказываются в свободном доступе, неприемлема. На сегодняшний день жалоб от российских граждан по факту утечки персональных данных пользователей указанного интернет-сервиса в Роскомнадзор не поступало", - приводит газета слова представителя ведомства.

Отмечается, что организаторы сервиса должны дать ответ ведомству в течение 30 дней с момента получения запроса.

В среду портал The Verge сообщил, что неизвестный опубликовал ссылку на скачивание файлов размером 125 Гб на одном из порталов, где она находилась в свободном доступе. Поскольку инициатор утечки назвал свою публикацию лишь "первой частью", может последовать обнародование другой информации.

В четверг администрация стримингового сервиса Twitch заявила, что не видит признаков того, что учетные данные их пользователей могли быть раскрыты после утечки в интернет большого объема файлов видеохостинга. В компании также заверили, что полные номера кредитных карт не могли подвергнуться утечке, обосновав это тем, что сервис не хранит их.