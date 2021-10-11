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Авиасообщение между Иркутском и Таиландом возобновится в ноябре

Рейсы в Пхукет будут выполняться по четвергам авиакомпанией S7 Airlines

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Закрытое из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Иркутском и Таиландом возобновится в ноябре 2021 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба иркутского аэропорта.

"Авиакомпания S7 Airlines запускает регулярный рейс в Таиланд для вакцинированных "Спутником V". Россияне с прививкой не будут проходить 14-дневный карантин по прибытии в королевство. Рейсы Иркутск - Пхукет начнутся с 4 ноября с частотой раз в неделю по четвергам из международного аэропорта "Иркутск". А с 20 декабря авиакомпания откроет рейсы Иркутск - Бангкок", - говорится в сообщении.

До пандемии Таиланд был популярным направлением у жителей Иркутской области.

В 2021 году из иркутского аэропорта были возобновлены полеты в Турцию и Египет.

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ТаиландРоссияИркутская область
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