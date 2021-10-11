{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

FT: ЕС решил ужесточить контроль над отделениями зарубежных банков в сообществе

По данным издания, финансовые регуляторы будут анализировать ситуацию с отделениями зарубежных банков и решать, имеет ли смысл превращать их в дочерние компании

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность ужесточения контроля над отделениями зарубежных банков в сообществе в соответствии с правилами Базель III [документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования], усиливающими требования к банковскому капиталу и вводящими новые нормативные требования по ликвидности. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times.

Согласно заявлению Еврокомиссии (ЕК), активно обсуждаемые новые предложения "соответствуют международным обязательствам по внедрению стандартов Базель III, но в них будут внесены изменения, отражающие специфику экономики и банковского сектора ЕС".

Такие меры предусматривают, по данным издания, укрепление сотрудничества между органами банковского надзора в отношении даже небольших отделений, "минимальную гармонизацию" требований к капиталу и ликвидности для отделений, напрямую принадлежащих зарубежным финансовым институтам.

Финансовые регуляторы будут постоянно анализировать ситуацию с отделениями зарубежных банков и решать, имеет ли смысл превращать их в дочерние компании. В соответствии с разрабатываемыми Брюсселем предложениями органы финансового контроля смогут вынудить банки превратить некоторые из своих европейских филиалов в дочерние компании, если деятельность отделений будет сочтена достаточно крупной и рискованной, сообщили газете лица, знакомые с планами ЕК.

Еврокомиссия должна опубликовать законопроект 27 октября, после чего он будет доработан Европарламентом и Советом ЕС.

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов превысила $3 тыс. за тонну
Такая отметка преодолена впервые с июля 2008 года
Читать полностью