Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов превысила $3 тыс. за тонну

ТАСС, 11 октября. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) преодолела отметку в $3 тыс. за тонну впервые с июля 2008 года, следует из данных торговой площадки.

В пике роста в 10:19 мск цена на алюминий достигала $3014,5 за тонну.

По состоянию на 10:30 мск алюминий торговался на уровне $3010 за тонну, что на 1,5% выше отметки закрытия предыдущих торгов.

На фоне роста котировок на алюминий акции En+ Group (владеет контрольным пакетом акций "Русала") росли на 5,2%, в моменте достигая 873 рублей за акцию. При этом акции самого "Русала" прибавили 1%, до 75,05 рубля за акцию.