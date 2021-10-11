Оборот "AliExpress Россия" за первое полугодие вырос до 133,3 млрд рублей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Оборот онлайн-ретейлера "AliExpress Россия" вырос за первое полугодие финансового года (1 апреля - 30 сентября 2021 года) на 36% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 133,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Оборот за первое полугодие финансового года (1 апреля 2021 - 30 сентября 2021) составил 133,3 млрд рублей (не включая услуги) с ростом более 36% год к году", - говорится в сообщении.

Продажи товаров локального маркетплейса выросли в 2,3 раза год к году, к концу сентября оборот локального бизнеса AliExpress Россия, не включая услуги, составил более трети от общего оборота. За первое полугодие количество заказов от продавцов из России выросло в 5,5 раз год к году, общее количество заказов на платформе за полугодие достигло 139,2 млн рублей, отмечается в сообщении.

По данным компании, по обороту "AliExpress Россия" вошла в топ-3 российских компаний сектора электронной коммерции, добавляется в материале.

Количество активных покупателей за последние 12 месяцев превысило 27,9 млн человек. При этом количество покупателей товаров из России выросло год к году в 2,1 раза. Общий ассортимент AliExpress составляет 177,1 млн товаров и растет год от года, при этом по локальному сегменту количество SPU российских продавцов увеличилось в 3,3 раза за год и составило 11,7 млн, отмечается в сообщении.

Общее количество продавцов на AliExpress Россия превышает 350 тыс. Количество продавцов из Китая и других стран на AliExpress составляет более 275 тыс., оно увеличилось на 45% год к году. Количество российских продавцов увеличилось в 2,7 раза и составило 75,5 тыс. На сегодняшний день AliExpress имеет 20 тыс. пунктов выдачи заказов, заключается в материале.

Онлайн-площадка создана в октябре 2019 года. Оборот "AliExpress Россия", совместного предприятия китайской Alibaba Group, "Мегафона", Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), по итогам финансового года составил 229,3 млрд рублей, а по итогам календарного - 209 млрд рублей. В январе этого года РФПИ вместе с ближневосточными фондами выкупили 7,85% акций "AliExpress Россия" у Alibaba Group, в результате доля последней составила 47,85%, а доля РФПИ выросла до 12,9%. "Мегафон" владеет 24,3% "AliExpress Россия", Mail.ru Group - 15%.