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Переход к круглогодичной навигации по Севморпути планируется в 2022-2023 годах

Только когда навигация будет круглогодичной и абсолютно безопасной, можно будет говорить о реальной конкуренции, отметил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Северный морской путь сможет реально конкурировать с Суэцким каналом после запуска круглогодичной навигации, переход к которой запланирован в 2022-2023 годах, высказал мнение вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Будем потихонечку забирать транспорт с Суэцкого канала, тем более, что он длиннее <…> Мы сможем о реальной конкуренции говорить только тогда, когда навигация будет круглогодичной и абсолютно безопасной, обеспеченной на любой части спасением, связью, интернетом <…> В 2022-2023 годах мы планируем начать переход к круглогодичной навигации", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее Минвостокразвития РФ и госкорпорация «Росатом» подготовили проект регулярных перевозок по СМП с использованием лихтеровоза «Севморпуть». Как сообщал глава министерства Алексей Чекунков, планируется, что атомный лихтеровоз будет совершать с 2022 года три рейса с возвращением в пункт отправления в год.

"Сейчас компания, которая нуждается в перевозке по Северному морскому пути, должна связаться с Росатомфлотом и, скажем так, забронировать за собой ледокольную проводку. Это не очень удобно. А вот когда они будут знать, что эти проводки будут регулярны, то все немного по-иному будет складываться", - пояснил Трутнев.

Он добавил, что сегодня работает пять российских ледоколов на трассе Северного морского пути. До 2026 года будет построено еще четыре ледокола проекта 22220, к 2027 году будет сдан первый ледокол проекта "Лидер". Ведется разработка технического задания на проектирование ледоколов на сжиженном природном газе.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссияАрктика сегодня
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